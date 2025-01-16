Детальніше про формат обміну розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону, передає 24 Канал. Російську сторону неодноразово намагалися переконати терміново повернути саме цю категорію військовополонених.

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У полоні українцям не надали "адекватну" медичну допомогу

За словами Лубінця, російська сторона під час спілкування, зокрема вчорашнього, підтвердила свою готовність дотримуватися принципу повернення першочергово важкопоранених та важкохворих.

Лубінець підкреслив, що це не лише вимога України, а й положення, закріплене в Женевських конвенціях. "Ми працюємо над тим, щоб це стало системно і постійно", – сказав він.

Серед тих, кого ми повернули, є хлопці, у яких ампутовані кінцівки. Ми повернули одного хлопця без двох ніг. Є хлопці, які захворіли на туберкульоз, онко. У одного розпочалася гангрена,

– розповів Лубінець.

Насамперед це свідчення того, в яких умовах українців тримали в російському полоні. На жаль, там їм не надали "адекватну" медичну допомогу. Тож звільнених одразу доставили до лікарень українські медики.

Нагадаємо, під час останнього обміну Україна повернула додому 25 осіб – солдатів, матросів, сержантів і одного цивільного, захопленого в Київській області. Наймолодшому серед них 24 роки, найстаршому – 60.