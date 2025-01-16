Подробнее о формате обмена рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Российскую сторону неоднократно пытались убедить срочно вернуть именно эту категорию военнопленных.

Смотрите также СБУ показала эксклюзивное видео освобождения украинцев из плена

В плену украинцам не предоставили "адекватную" медицинскую помощь

По словам Лубинца, российская сторона во время общения, в частности вчерашнего, подтвердила свою готовность придерживаться принципа возвращения в первую очередь тяжелораненых и тяжелобольных.

Лубинец подчеркнул, что это не только требование Украины, но и положение, закрепленное в Женевских конвенциях. "Мы работаем над тем, чтобы это стало системно и постоянно", – сказал он.

Среди тех, кого мы вернули, есть ребята, у которых ампутированы конечности. Мы вернули одного парня без двух ног. Есть ребята, которые заболели туберкулезом, онко. У одного началась гангрена,

– рассказал Лубинец.

Прежде всего это свидетельство того, в каких условиях украинцев держали в российском плену. К сожалению, там им не предоставили "адекватную" медицинскую помощь. Поэтому освобожденных сразу доставили в больницы украинские медики.

Напомним, во время последнего обмена Украина вернула домой 25 человек – солдат, матросов, сержантов и одного гражданского, захваченного в Киевской области. Самому младшему среди них 24 года, самому старшему – 60.