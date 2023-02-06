Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что сейчас всех беспокоит вопрос сроков поставок оружия.

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Что Украина получит уже в ближайшие недели

По его мнению, если к годовщине вторжения Путин попытается осуществить новое наступление, нам было бы хорошо, чтобы эти боеприпасы приехали "на вчера".

Жданов сообщил, что вооружение из нового пакета помощи "разделилось" по программам.

По програме президентского изъятии из армии США Украине передают помощь стоимостью 425 миллионов долларов. Это передается самолетами и приедет в Украину в ближайшие недели,

– заявил военный эксперт.

Жданов объяснил, что речь идет о:

дополнительные боеприпасы для HIMARS,

155-мм артиллерийские снаряды,

120-мм минометные снаряды,

190 пулеметов для борьбы с дронами,

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP),

250 систем Javelin,

2 тысячи противотанковых ракет,

противопехотные мины Claymore,

зимнее снаряжение, средства защиты и другое полевое оборудование для военных.

Какого оружия придется подождать несколько месяцев

Жданов отметил, что есть еще одна программа, когда вооружение заказывают у производителей. Она составляет львиную помощь в новом пакете – 1,75 миллиарда долларов.

По его словам, по этой программе правительство США сейчас будет подписывать контракты и заказывать у производителей такое вооружение:

два комплекса ПВО HAWK;

зенитное оружие и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО, в том числе генераторы;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

высокоточные ракеты Precision-guided rockets;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и т.д.

Жданов рассказал о сроках поставки оружия от США: видео



Передадут ли Украине крылатые ракеты GLSDB

И тут возникает вопрос – а где авиационные ракеты GLSDB с дальностью запуска на 150 километров? Так вот, во время брифинга в Пентагоне уже подтвердили, что эти ракеты проходят в пакете помощи под названием Precision-guided rockets. То есть они будут заказываться правительством у производителей,

– отметил Жданов.

По его мнению, если эти ракеты правительство США закажет быстро, они могут поступить в Украину только во второй половине лета.

"Единственный вариант, что эти ракеты могут передать сейчас – это если хоть какую-то партию производители уже изготовили. Ведь они закончили их разработку еще в 2018 году, но только сейчас они стали необходимы. Если готовая партия ракет есть – их могут уже передавать в Украины", – объяснил Жданов.

Он добавил, что помощь, которую будут заказывать у производителей, начнет поступать в Украину примерно в конце весны.