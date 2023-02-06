Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що зараз всіх хвилює питання термінів поставок зброї.
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Що Україна отримає вже у найближчі тижні
На його думку, якщо до річниці вторгнення Путін спробує здійснити новий наступ, то нам було б добре, щоб ці боєприпаси приїхали "на вчора".
Жданов повідомив, що озброєння з нового пакету допомоги "розділилося" по програмах.
За програмою президентського вилучення з армії США Україні передають допомогу, вартістю 425 мільйонів доларів. Це передається літаками та приїде в Україну у найближчі тижні,
– заявив військовий експерт.
Жданов пояснив, що йдеться про:
- додаткові боєприпаси для HIMARS,
- 155-мм артилерійські снаряди,
- 120-мм мінометні снаряди,
- 190 кулеметів для боротьби з дронами,
- 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP),
- 250 систем Javelin,
- 2 тисячі протитанкових ракет,
- протипіхотні міни Claymore,
- зимове спорядження, засоби захисту та інше польове обладнання для військових.
На яку зброю доведеться зачекати кілька місяців
Жданов зазначив, що є ще одна програма, коли озброєння замовляють у виробників. Вона складає левову допомогу у новому пакеті – 1,75 мільярда доларів.
За його словами, по цій програмі уряд США зараз буде підписувати контракти і замовляти у виробників таке озброєння:
- два комплекси ППО HAWK;
- зенітна зброя та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
- обладнання для підтримки української системи ППО, зокрема генератори;
- засоби для боротьби з дронами;
- чотири радари;
- 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
- високоточні ракети Precision-guided rockets;
- медикаменти;
- обладнання для захищених комунікацій тощо.
Жданов розповів про терміни постачання зброї від США: відео
Чи передадуть Україні крилаті ракети GLSDB
І тут виникає питання – а де ж авіаційні ракети GLSDB з дальністю запуску на 150 кілометрів? Так от під час брифінгу в Пентагоні вже підтвердили, що ці ракети проходять у пакеті допомоги під назвою Precision-guided rockets. Тобто вони будуть замовлятися урядом у виробників,
– зазначив Жданов.
На його думку, якщо ці ракети уряд США замовить швидко, вони можуть надійти до України лише у другій половині літа.
"Єдиний варіант, що ці ракети можуть передати зараз – це якщо хоч якусь партію виробники вже виготовив. Адже вони закінчили їх розробку ще у 2018 році, але лише зараз вони стали необхідні. Якщо готова партія ракет є в наявності – їх можуть вже передавати до України", – пояснив Жданов.
Він додав, що допомога, яку замовлятимуть у виробників, почне надходити до України приблизно в кінці весни.