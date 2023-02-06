Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що зараз всіх хвилює питання термінів поставок зброї.

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На його думку, якщо до річниці вторгнення Путін спробує здійснити новий наступ, то нам було б добре, щоб ці боєприпаси приїхали "на вчора".

Жданов повідомив, що озброєння з нового пакету допомоги "розділилося" по програмах.

За програмою президентського вилучення з армії США Україні передають допомогу, вартістю 425 мільйонів доларів. Це передається літаками та приїде в Україну у найближчі тижні,
– заявив військовий експерт.

Жданов пояснив, що йдеться про:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS,
  • 155-мм артилерійські снаряди,
  • 120-мм мінометні снаряди,
  • 190 кулеметів для боротьби з дронами,
  • 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP),
  • 250 систем Javelin,
  • 2 тисячі протитанкових ракет,
  • протипіхотні міни Claymore,
  • зимове спорядження, засоби захисту та інше польове обладнання для військових.

Жданов зазначив, що є ще одна програма, коли озброєння замовляють у виробників. Вона складає левову допомогу у новому пакеті – 1,75 мільярда доларів.

За його словами, по цій програмі уряд США зараз буде підписувати контракти і замовляти у виробників таке озброєння:

  • два комплекси ППО HAWK;
  • зенітна зброя та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
  • обладнання для підтримки української системи ППО, зокрема генератори;
  • засоби для боротьби з дронами;
  • чотири радари;
  • 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
  • високоточні ракети Precision-guided rockets;
  • медикаменти;
  • обладнання для захищених комунікацій тощо.

Жданов розповів про терміни постачання зброї від США: відео

І тут виникає питання – а де ж авіаційні ракети GLSDB з дальністю запуску на 150 кілометрів? Так от під час брифінгу в Пентагоні вже підтвердили, що ці ракети проходять у пакеті допомоги під назвою Precision-guided rockets. Тобто вони будуть замовлятися урядом у виробників,
– зазначив Жданов.

На його думку, якщо ці ракети уряд США замовить швидко, вони можуть надійти до України лише у другій половині літа.

"Єдиний варіант, що ці ракети можуть передати зараз – це якщо хоч якусь партію виробники вже виготовив. Адже вони закінчили їх розробку ще у 2018 році, але лише зараз вони стали необхідні. Якщо готова партія ракет є в наявності – їх можуть вже передавати до України", – пояснив Жданов.

Він додав, що допомога, яку замовлятимуть у виробників, почне надходити до України приблизно в кінці весни.