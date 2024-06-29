На эту сумму администрация Байдена предоставит оружие и боеприпасы, в частности, ракеты ПВО. Об этом на условиях анонимности сообщили два американских чиновника.

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Новый пакет помощи от США

Ожидается, что пакет помощи объявят уже в понедельник. По данным источников, в частности, США планируют предоставить ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Агентство отметило, что администрация Байдена реагирует на запросы Украины по поддержке противовоздушной обороны, ведь в последние недели Россия снова наносила удары по украинским энергетическим объектам.

Кроме HAWK и боеприпасов калибра 155 миллиметров, пакет будет включать другие снаряды и оборудование для поддержки потребностей обороны Украины.

Кстати, этот пакет поступит от Presidential Drawdown Authority, – механизма, который позволяет президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.