На цю суму адміністрація Байдена надасть зброю та боєприпаси, зокрема, ракети ППО. Про це на умовах анонімності повідомили два американські посадовці.

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Новий пакет допомоги від США

Очікується, що пакет допомоги оголосять уже в понеділок. За даними джерел, зокрема, США планують надати ракети-перехоплювачі HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Агентство зазначило, що адміністрація Байдена реагує на запити України щодо підтримки протиповітряної оборони, адже останніми тижнями Росія знову завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах.

Окрім HAWK та боєприпасів калібру 155 міліметрів, пакет включатиме інші снаряди та обладнання для підтримки потреб оборони України.

До речі, цей пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, – механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів США для підтримки союзників.