Такое мнение 24 Каналу озвучила религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович. По ее словам, позиция Папы Римского устойчивая и последовательная.

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"Папа может просчитать наперед"

Людмила Филипович отметила, что после избрания у Папы Римского появилось очень много проблем. Украина – не основная для него, однако присутствует в его обращениях и заявлениях. Лев XIV понимает, что наше государство страдает от агрессии России. Его предшественникам была присуща пассивная позиция.

Есть другая стратегия и другие формы миротворчества. Когда ты видишь это не просто как какую-то эфемерную задачу, которую ты должен в будущем решить, а как дорожную карту, которая состоит из конкретных шагов, расстояний, которые ты должен преодолеть. У меня такое впечатление, что у нынешнего Папы есть представление, как можно достичь не просто мира, а именно справедливого мира,

– считает она.

Религиовед предположила, что Лев XIV будет призывать Украину простить наших врагов. Но в то же время он будет подчеркивать, что решения должны быть справедливыми. Позиция Папы Римского устойчива и последовательна. Изменить его отношение, которое уже было высказано в предыдущих его обращениях к Украине, будет очень трудно.

Он всю ситуацию видит в виде определенной системы, которая состоит из тех или иных элементов, которые взаимодействуют между собой. Я думаю, что сейчас он смотрит на нее и может просчитать заранее некоторые ходы, которые надо сделать и Украине, и России, а тем более Ватикану,

– добавила доктор философских наук.

По ее мнению, пока Лев XIV не сделал ни одной ошибки, за которую можно было бы его критиковать. Это серьезный игрок в международных отношениях.