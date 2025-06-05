Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

К теме Папа Римский отреагировал на массированные атаки по Украине и призвал молиться за мир

Какие детали разговора Папы Римского и Путина

В сообщении ватиканской пресс-службы говорится, что во время разговора Папа Римский и Владимир Путин обсудили ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес, уделив особое внимание ситуации в Украине и теме мира. Лев XIV также призвал Россию сделать "символический шаг" навстречу миру.

Он также подчеркнул важность диалога для установления конструктивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта.

Отдельно были затронуты гуманитарные аспекты: необходимость оказания помощи там, где она нужна, постоянные усилия по обмену пленными, а также значимость работы, которую в этом направлении выполняет кардинал Маттео Дзуппи.

Понтифик также поблагодарил за поздравления от патриарха РПЦ Кирилла по случаю начала его понтификата и отметил, что "общие христианские ценности могут стать ориентиром в стремлении к миру, защиты жизни и утверждения настоящей религиозной свободы".

К слову, ранее СМИ отмечали, что Папа Лев XIV готов стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Журналисты писали, что встреча между украинской и российской сторонами может состояться уже в течение ближайших 3 – 4 недель.