Новый политический сезон в правительстве: кто может попасть под удар кадровых изменений

Антиолигархический законопроект, а в придачу "антиахметовский" по налогам. Это важнейшие проекты законов, которые ждут депутатов в новом политическом сезоне. Но принять документы могут уже не во главе с Дмитрием Разумковым.

Поговаривают источники в Офисе Президента, что идея отправить главу Верховной Рады в отставку давно поселилась на Банковской. В последнее время она снова активизировалась.

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Возможная отставка Разумкова

ОП давно раздражает то, что Разумков не всегда готов действовать в соответствии с планами Банковой, а часто и вопреки, а также – открыто высказывает собственное, противоположное мнение.

Сам Разумков, по словам экспертов, все же начал готовиться к возможной отставке и думает над вариантами своего политического будущего. Это может быть собственный сольный проект, или присоединение к другим.

"Мы знаем, как ОП воюет с председателем Киевской городской государственной администрации. Это был определенный сигнал для нынешней власти о будущих союзах господина Разумкова", – отметил политический эксперт Игорь Чаленко.



Разумкова могут уволить / Фото"РБК-Украина"

Кресло Разумкова может занять Стефанчук

За заменой Разумкова далеко не нужно ходить. В его кресло может сесть первый заместитель Руслан Стефанчук. Вот только найдутся ли голоса за такие ротации – вопрос остается открытым. Ведь Разумков имеет поддержку внутри монобольшинства.

Есть вице-спикер, он понятен президенту. Он близок (к президенту – 24 канал), с самого начала в команде. Разумков тоже был, но он остается верным солдатом Зеленского. Он опытный человек,

– отметил политический эксперт Игорь Петренко.

Правительство может уйти в отставку

"Козлом отпущения" может стать и правительство. Если начнет падать рейтинг президента, то вину могут перенести на правительство и в качестве наказания отправить его в отставку. Новым премьер-министром может стать:

вице-премьер-министр Алексей Любченко;

министр развития общин Алексей Чернышев.

"Рано или поздно правительству Шмыгаля придется взять на себя ответственность за проблемы с тарифами, за кризис с коронавирусом", – сказал политический эксперт Петр Олещук.

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Точечные увольнения неизбежны

Но такой вариант самый радикальный и его будут держать для сложной ситуации. А вот точечные увольнения неизбежны. Кандидатов на вылет немало, например, Сергей Марченко – если провалит переговоры с Международным валютным фондом.

А также – Денис Малюська, которого связывают с Арсеном Аваковым и которому близкие к президенту люди не могут простить перекрытия схем нелегального заработка. Недовольны как в ОП, так в Раде министром обороны Андреем Тараном.

"Стиль кадровой политики нынешней власти. Зеленский – нетерпелив. Если кем-то он недоволен, то этого человека меняет. Он может давать время на исправление, такой испытательный срок", – отметил политический эксперт Владимир Фесенко.

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Однако последние увольнения в Кабмине показывают, что кадровые прогнозы – это бесполезное дело. Ведь под удар может попасть человек, который вроде бы комфортнее всего чувствовал себя в правительстве. Но, по мнению экспертов, ближайшие месяцы вопрос с увольнением должны решить.