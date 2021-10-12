Об этом он сам сообщил 11 октября во твиттере. Напомним, назначение на эту должность Ченцов получил указом Президента Украины Владимира Зеленского 25 августа.
Здесь подробнее Зеленский назначил нового представителя при ЕС и Евроатоме
Ченцов начал работу в ЕС
Назначенный представителем Украины в Европейском Союзе Всеволод Ченцов 11 октября вручил верительные грамоты главе Европейского совета Шарлю Мишелю. Во время разговора украинский дипломат поблагодарил господина Мишеля за "личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС".
Украина и ЕС работают вместе над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным (Речь идет о 23 саммите Украина – ЕС, запланированном на 12 октября – 24 канал),
– написал Ченцов в твиттере.
Как пишет "Европейская правда", Шарль Мишель положительно отметил прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил поддержку украинским реформам, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Всеволод Ченкова вручил верительные грамоты Шарлю Мишелю / Фото с твиттера Ченцова
Всеволод Ченцов: коротко о новом главе миссии Украины в ЕС
Всеволода Ченцова в конце августа Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителем Украины в ЕС и Евроатоме.
- Он родился в 1974, в Министерстве иностранных дел работает с 1996 года.
- В частности, в посольствах в Турции и Польше и в департаменте по вопросам ЕС.
- Также Ченцов является постоянным представителем Украины при Организации по запрете химического оружия (ОЗХО).
- С 8 июня 2017 года до 6 апреля 2021 был послом Украины в Нидерландах.
Полный текст публикации Всеволода Ченцова в твиттере:
Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Поблагодарил за его личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС. Украина и ЕС вместе работают над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным и результативным.