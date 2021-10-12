Про це він сам повідомив 11 жовтня у твітері. Нагадаємо, призначення на цю посаду Ченцов отримав указом Президента України Володимира Зеленського 25 серпня.

Тут детальніше Зеленський призначив нового представника при ЄС та Євроатомі

Ченцов почав роботу у ЄС

Призначений представником України у Європейському Союзі Всеволод Ченцов 11 жовтня вручив вірчі грамоти главі Європейської ради Шарлю Мішелю. Під час розмови український дипломат подякував пану Мішелю за "особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС".

Україна та ЄС працюють разом над тим, щоб зробити завтрашній саміт у Києві успішним (Мовиться про 23 саміт Україна – ЄС, запланований на 12 жовтня – 24 канал),

– написав Ченцов у твітері.

Як пише "Європейська правда", Шарль Мішель позитивно відзначив прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив підтримку українським реформам, суверенітету та територіальної цілісності України.

Зверніть увагу: вручення вірчих грамот – це фактичний початок офіційної роботи посла на посаді. Утім, протокольна практика ЄС передбачає ще вручення грамот главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн.



Всеволод Ченков вручив вірчі грамоти Шарлю Мішелю / Фото з твітера Ченцова

Всеволод Ченцов: коротко про нового главу місії України в ЄС

Всеволода Ченцова у кінці серпня Президент України Володимир Зеленський призначив представником України у ЄС та Євроатомі.

Він народився у 1974, у Міністерстві закордонних справ працює з 1996 року.

Зокрема, у посольствах в Туреччині та Польщі та в департаменті з питань ЄС.

Також Ченцов є постійним представником України при Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

З 8 червня 2017 року до 6 квітня 2021 року був послом України у Нідерландах.

Повний текст публікації Всеволода Ченцова у твітері:

Для мене велика честь вручити вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Подякував за його особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС. Україна та ЄС разом працюють над тим, щоб зробити завтрашній саміт в Києві успішним та результативним.