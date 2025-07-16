Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что в правительстве уже завтра 17 июля 2025 года ожидаются кадровые изменения. Они начнутся с назначения нового премьер-министра.
В украинском правительстве наступают изменения. Стало известно, что 14 июля 2025 года Владимир Зеленский решил сменить главу Кабмина и предложил эту должность Юлии Свириденко.
Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук, отметив, что в правительстве уже завтра 17 июля 2025 года ожидаются кадровые изменения. Они начнутся с назначения нового премьер-министра.