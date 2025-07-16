Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, зазначивши, що в уряді вже завтра 17 липня 2025 року очікуються кадрові зміни. Вони розпочнуться із призначення нового прем'єр-міністра.

До теми Знає східні мови та людина оркестр в Зе-команді: хто така Юлія Свириденко, яка стане прем'єркою

Якими будуть зміни в уряді України?

Євгенія Кравчук зазначила, що перед призначенням із Юлією Свириденко відбудеться зустріч, де вона запропонує кандидатури, які мали б увійти до оновленого Кабінету Міністрів України.

Окрім, звичайно, квоти, яка належить президенту України за кордоном. Мовиться про Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони. Їх вносить безпосередньо він. Ми вже чули про кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони. Міністром закордонних справ залишиться Андрій Сибіга,

– сказала вона.