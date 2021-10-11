Новый глава государства пообещал отстаивать конституцию. А также – справедливо использовать власть.

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После присяги он принял из рук своей предшественницы Керсти Кальюлайд цепь, которая является символом государственной власти.

Верой и правдой буду исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии,

– подчеркнул Карис.

Бывшая президент тоже выступила с речью перед парламентом. Она поздравила Кариса со вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе.

Кстати! Вечером 11 октября политик устроит прием для членов правительства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Эстонии с новой должности. Он надеется, что страны по-прежнему будут продолжать тесное сотрудничество.

Алар Карис принес присягу / Фото ERR

Что известно о Карисе