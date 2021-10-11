Новый глава государства пообещал отстаивать конституцию. А также – справедливо использовать власть.
Обратите внимание Украину отделяют от Евросоюза "световые годы", – президент Эстонии
После присяги он принял из рук своей предшественницы Керсти Кальюлайд цепь, которая является символом государственной власти.
Верой и правдой буду исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии,
– подчеркнул Карис.
Бывшая президент тоже выступила с речью перед парламентом. Она поздравила Кариса со вступлением в должность и пожелала ему успехов в работе.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового президента Эстонии с новой должности. Он надеется, что страны по-прежнему будут продолжать тесное сотрудничество.
Алар Карис принес присягу / Фото ERR
Что известно о Карисе
- Алар Карис работал директором Эстонского национального музея.
- Перед этим он занимал должность ректора Университета естественных наук и Тартуского университета.
- Он был единственным кандидатом на пост главы государства.
- Его избрали президентом 31 августа, он набрал 72 голоса депутатов.
- Политик не входил ни в какую политическую силу.