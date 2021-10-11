Новий очільник держави пообіцяв відстоювати конституцію. А також – справедливо використовувати владу.

Зверніть увагу Україну відділяють від Євросоюзу "світлові роки", – президентка Естонії

Після присяги він прийняв з рук своєї попередниці Керсті Кальюлайд ланцюг, який є символом державної влади.

Вірою і правдою виконуватиму свої обов'язки, докладаючи всіх своїх сил і здібностей в ім'я блага народу Естонії,

– наголосив Каріс.

Колишня президентка теж виступила з промовою перед парламентом. Вона привітала Каріса зі вступом на посаду і побажала йому успіхів у роботі.

До речі! Ввечері 11 жовтня політик влаштує прийом для членів уряду.

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Естонії з нової посади. Він надіється, що країни надалі продовжуватимуть тісну співпрацю.

Алар Каріс склав присягу / Фото ERR

Що відомо про Каріса