Новий очільник держави пообіцяв відстоювати конституцію. А також – справедливо використовувати владу.
Зверніть увагу Україну відділяють від Євросоюзу "світлові роки", – президентка Естонії
Після присяги він прийняв з рук своєї попередниці Керсті Кальюлайд ланцюг, який є символом державної влади.
Вірою і правдою виконуватиму свої обов'язки, докладаючи всіх своїх сил і здібностей в ім'я блага народу Естонії,
– наголосив Каріс.
Колишня президентка теж виступила з промовою перед парламентом. Вона привітала Каріса зі вступом на посаду і побажала йому успіхів у роботі.
Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав нового президента Естонії з нової посади. Він надіється, що країни надалі продовжуватимуть тісну співпрацю.
Алар Каріс склав присягу / Фото ERR
Що відомо про Каріса
- Алар Каріс працював директором Естонського національного музею.
- Перед цим він обіймав посаду ректора Університету природничих наук і Тартуського університету.
- Він був єдиним кандидатом на пост глави держави.
- Його обрали президентом 31 серпня, він набрав 72 голоси депутатів.
- Політик не входив до жодної політичної сили.