10 семей из разных городов страны делятся своими трогательными и правдивыми историями отцовства и создания семьи. В рамках проекта зрители узнают больше об усыновлении, приемных семьях и о создании детских домов семейного типа.

Первые герои проекта – семья Шмилиховских со Львова, которые после 10 лет семейной жизни и диагноза "бесплодие", решили удочерить ребенка. Но уже через несколько месяцев стали родителями во второй раз – вопреки прогнозам врачей, паре удалось забеременеть и теперь они воспитывают Злату и Луку.

В рамках проекта зритель имеет возможность познакомиться с детьми-сиротами, которые ждут своих родителей, а также позвонить на горячую линию благотворительного Фонда Родные, чтобы получить психологическую и информационную консультацию по усыновлению.

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0 800 300 484.

Проект "Родные" выходит в эфире 24 канала по понедельникам в 19:30, а также на YouTube телеканала.