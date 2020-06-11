10 сімей з різних міст країни діляться своїми зворушливими та правдивими історіями батьківства та створення сім’ї. В рамках проєкту глядачі дізнаються більше про усиновлення, прийомні сім’ї та про створення дитячих будинків сімейного типу.

Перші герої проєкту – сім’я Шміліховських зі Львова, які після 10 років сімейного життя та діагнозу "безпліддя", вирішили удочерити дитину. Та вже за кілька місяців стали батьками вдруге – попри прогнози лікарів, парі вдалося завагітніти і тепер вони виховують Злату та Луку.

В рамках проєкту глядач має змогу познайомитися із дітьми-сиротами, які чекають на своїх батьків, а також зателефонувати на гарячу лінію благодійного Фонду Рідні, щоб отримати психологічну та інформаційну консультацію щодо усиновлення.

Зверніть увагу! Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.

Проєкт "Рідні" виходить в ефірі 24 каналу щопонеділка о 19:30, а також на YouTube телеканалу.