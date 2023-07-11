Новый реабилитационный центр для защитников разместится в Киеве на площади 5 гектаров, – Кличко

Первая очередь строительства современного реабилитационного центра для военных в Киеве будет введена до конца текущего года. Следующее – обещают сдать в 2024 году.

О масштабном проекте рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Что известно о медицинском центре реабилитации военных, рассказываем дальше.

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5 гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания: каким будет медицинский центр реабилитации ветеранов

"Это касается медицинского центра реабилитации военных, ветеранов – мы над этим работаем. И я уверен, что в столице есть все условия для этого. Это пять гектаров, 35 тысяч квадратных метров здания, которое мы ремонтируем. Первую очередь введем до конца этого года, а следующую – в 2024-м", – сообщил Виталий Кличко, отвечая на вопрос о масштабных проектах, реализуемых в Киеве.

По словам Кличко, один из таких центров уже работает, и параллельно идет его реконструкция. Сегодня в нем проходят реабилитацию 120 военных.

Физическая, психологическая реабилитация военных – один из ключевых вызовов,

– отметил Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что медицинский центр реабилитации для украинских защитников создается на базе коммунального некоммерческого предприятия "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны". Это заведение принимает пациентов на реабилитацию с июня прошлого года. За это время здесь получили помощь более 1 500 защитников.