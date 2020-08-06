Новый руководитель ГУР будет реформировать украинскую разведку по стандартам НАТО
Новый глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерении начать реформы. В ГУР, в частности, будут внедрять стандарты Североатлантического Альянса.
Буданов планирует восстановить дух разведки
Буданов возглавил ГУР Минобороны 5 августа. О своих планах глава разведки сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.
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Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки,
– отметил Буданов.
Отметим, что предшественником Буданова на должности был Василий Бурба. Его президент Владимир Зеленский уволил указом 5 августа.
Что известно о Кирилле Буданове
- Учился в Одесском институте сухопутных войск.
- Сразу после учебы начал службу в Главном управлении разведки.
- За свою карьеру занимал различные должности в ГУР.
- Буданов – участник войны на Донбассе, за это получил орден "За мужество".
- В 2020 году работал заместителем директора в Службе внешней разведки Украины.