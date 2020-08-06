Новый глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о намерении начать реформы. В ГУР, в частности, будут внедрять стандарты Североатлантического Альянса.

Буданов планирует восстановить дух разведки

Буданов возглавил ГУР Минобороны 5 августа. О своих планах глава разведки сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

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Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки,

– отметил Буданов.

Отметим, что предшественником Буданова на должности был Василий Бурба. Его президент Владимир Зеленский уволил указом 5 августа.

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