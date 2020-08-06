Новий керівник ГУР реформуватиме українську розвідку до стандартів НАТО
Новий очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про намір розпочати реформи. У ГУР, зокрема, впроваджуватимуть стандарти Північноатлантичного Альянсу.
Буданов планує відновити дух розвідки
Буданов очолив ГУР Міноборони 5 серпня. Про свої плани керівник розвідки повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.
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Я зроблю все, щоб відновити цілісність і неподільність України, посилити нашу потужність. Мій курс на реформування системи залишиться незмінним, на основі принципів і стандартів НАТО. Ми відновимо сам дух української військової розвідки,
– зазначив Буданов.
Зазначимо, що попередником Буданова на посаді був Василь Бурба. Його президент Володимир Зеленський звільнив указом 5 серпня.
Що відомо про Кирила Буданова
- Навчався в Одеському інституті сухопутних військ.
- Одразу після навчання розпочав службу у Головному управлінні розвідки.
- За свою кар'єру обіймав різні посади у ГУР.
- Буданов – учасник війни на Донбасі, за це отримав орден "За мужність".
- У 2020 році працював заступником директора у Службі зовнішньої розвідки України.