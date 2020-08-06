Новий очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про намір розпочати реформи. У ГУР, зокрема, впроваджуватимуть стандарти Північноатлантичного Альянсу.

Буданов планує відновити дух розвідки

Буданов очолив ГУР Міноборони 5 серпня. Про свої плани керівник розвідки повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Я зроблю все, щоб відновити цілісність і неподільність України, посилити нашу потужність. Мій курс на реформування системи залишиться незмінним, на основі принципів і стандартів НАТО. Ми відновимо сам дух української військової розвідки,

– зазначив Буданов.

Зазначимо, що попередником Буданова на посаді був Василь Бурба. Його президент Володимир Зеленський звільнив указом 5 серпня.

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