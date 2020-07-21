Конгресс США одобрил жесткие санкции против "Северного потока-2": детали
Палата представителей в Конгрессе США ввела очередные ограничения против "Северного потока-2". Они будут применяться к иностранным компаниям, которые будут участвовать в завершении строительства российского газопровода в Балтийском море.
Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.
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Новые санкции прописаны в оборонном бюджете США на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.
Кроме этого, в документе содержатся ограничения по "Турецкому" потоку, который Россия возводит в Черном море.
Поэтому санкции будут применяться в отношении тех иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов, осуществляющих строительство газопроводов.
Заметим, что в 2019 году Вашингтон ввел первый пакет санкций в отношении иностранных компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2". Тогда с проекта вышла швейцарская фирма – трубоукладчик "Олсиз". С тех пор работы в Балтийском море были приостановлены.
Что известно о газопроводе "Северный поток-2"
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он будет проходить через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более чем 90%. Однако РФ не может достроить именно из-за санкций США против фирм, участвующих в укладке "Северного потока-2".