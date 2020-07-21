Палата представителей в Конгрессе США ввела очередные ограничения против "Северного потока-2". Они будут применяться к иностранным компаниям, которые будут участвовать в завершении строительства российского газопровода в Балтийском море.

Об этом сообщается на сайте Палаты представителей Конгресса США.

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Новые санкции прописаны в оборонном бюджете США на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

Кроме этого, в документе содержатся ограничения по "Турецкому" потоку, который Россия возводит в Черном море.

Поэтому санкции будут применяться в отношении тех иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлению судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Заметим, что в 2019 году Вашингтон ввел первый пакет санкций в отношении иностранных компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2". Тогда с проекта вышла швейцарская фирма – трубоукладчик "Олсиз". С тех пор работы в Балтийском море были приостановлены.

Что известно о газопроводе "Северный поток-2"