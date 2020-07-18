Евросоюз категорически против санкций со стороны США или угроз их применения к европейским компаниям, причастным к строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, соответствующее заявление 17 июля опубликовано на сайте ведомства.

К теме Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

ЕС против односторонних санкций США

Введение американцами односторонних санкций противоречит международному праву, пишет Боррель.

ЕС глубоко обеспокоен увеличением числа случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов,

– говорится в заявлении.

Причем в ЕС заметили эту тенденцию от США и раньше – в отношении Ирана и Кубы, а теперь и к "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку".

Поэтому Евросоюз " твердо против любых санкций США в отношении европейских компаний ". Ведь эти компании всего лишь работают в соответствии с собственными законными бизнес-интересами.

Боррель вместе с этим указал, что ЕС приветствует "скоординированные и адресные санкции, которые вводят все партнеры".

Растущее применение санкций или угроза санкций со стороны США против европейских компаний и интересов является тревожной тенденцией. ЕС выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес https://t.co/yZrMfSFsK4 - Джозеп Боррелл Фонтеллес (@JosepBorrellF) 17 июля 2020 г.

Заметим , так в ЕС реагируют на заявление госсекретаря США Майкла Помпео от 15 июля о включении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" в перечень проектов, которые подпадают под закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" (CAATSA).

Коротко о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2", напомним, является газопроводом мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Его строит Россия, и если все-таки завершит:

Пострадает и Украина, которая рискует потерять много денег от транзита газа по своей территории,

И Европа, которая будет в еще большей зависимости от российского газа.