ЕС выступил "твердо против" любых санкций США к "Северному потоку-2"
Евросоюз категорически против санкций со стороны США или угроз их применения к европейским компаниям, причастным к строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, соответствующее заявление 17 июля опубликовано на сайте ведомства.
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ЕС против односторонних санкций США
Введение американцами односторонних санкций противоречит международному праву, пишет Боррель.
ЕС глубоко обеспокоен увеличением числа случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов,
– говорится в заявлении.
Причем в ЕС заметили эту тенденцию от США и раньше – в отношении Ирана и Кубы, а теперь и к "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку".
Поэтому Евросоюз "твердо против любых санкций США в отношении европейских компаний". Ведь эти компании всего лишь работают в соответствии с собственными законными бизнес-интересами.
Боррель вместе с этим указал, что ЕС приветствует "скоординированные и адресные санкции, которые вводят все партнеры".
Коротко о "Северном потоке-2"
"Северный поток-2", напомним, является газопроводом мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Его строит Россия, и если все-таки завершит:
- Пострадает и Украина, которая рискует потерять много денег от транзита газа по своей территории,
- И Европа, которая будет в еще большей зависимости от российского газа.
Газопровод завершен более чем на 90%, а доработать его Россия никак не может именно из-за санкций США в сторону компаний, которые в строительстве участвуют.