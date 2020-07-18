Євросоюз категорично проти санкцій з боку США чи погроз їхнього застосування до європейських компаній, причетних до будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борреля, відповідна заява 17 липня опублікована на сайті відомства.

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ЄС проти односторонніх санкцій США

Запровадження американцями односторонніх санкцій суперечить міжнародному праву, пише Боррель.

ЄС глибоко стурбований зростанням кількості випадків застосування санкцій або погроз санкцій з боку США проти європейських компаній і їхніх інтересів,

– мовиться у заяві.

Причому в ЄС зауважили цю тенденцію від США і раніше – щодо Ірану та Куби, а тепер і щодо "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".

Тож Євросоюз "твердо проти будь-яких санкцій США щодо європейських компаній". Адже ці компанії всього лиш працюють відповідно власних законних бізнес-інтересів.

Боррель попри це вказав, що ЄС вітає "скоординовані й адресні санкції, які вводять усі партнери".

The growing use of sanctions, or the threat of sanctions, by the US against European companies and interests is a worrying trend. The EU opposes the use of sanctions by third countries on European companies carrying out legitimate business https://t.co/yZrMfSFsK4 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 17, 2020

Зауважимо, так у ЄС реагують на заяву держсекретаря США Майкла Помпео від 15 липня про включення "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" до переліку проєктів, які підпадають під закон “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Коротко про "Північний потік-2"

"Північний потік-2", нагадаємо, є газопроводом потужністю у 55 мільярдів кубометрів на рік. Його будує Росія, і якщо таки завершить:

Постраждає і Україна, яка ризикує втратити багато грошей від транзиту газу своєю територією,

яка ризикує втратити багато грошей від транзиту газу своєю територією, І Європа, яка буде у ще більшій залежності від російського газу.

Газопровід завершений на понад 90%, а доробити його Росія ніяк не може саме через санкції США до компанії, які у будівництві беруть участь.