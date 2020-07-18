ЄС виступив "твердо проти" будь-яких санкцій США щодо "Північного потоку-2"
Євросоюз категорично проти санкцій з боку США чи погроз їхнього застосування до європейських компаній, причетних до будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борреля, відповідна заява 17 липня опублікована на сайті відомства.
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ЄС проти односторонніх санкцій США
Запровадження американцями односторонніх санкцій суперечить міжнародному праву, пише Боррель.
ЄС глибоко стурбований зростанням кількості випадків застосування санкцій або погроз санкцій з боку США проти європейських компаній і їхніх інтересів,
– мовиться у заяві.
Причому в ЄС зауважили цю тенденцію від США і раніше – щодо Ірану та Куби, а тепер і щодо "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".
Тож Євросоюз "твердо проти будь-яких санкцій США щодо європейських компаній". Адже ці компанії всього лиш працюють відповідно власних законних бізнес-інтересів.
Боррель попри це вказав, що ЄС вітає "скоординовані й адресні санкції, які вводять усі партнери".
Коротко про "Північний потік-2"
"Північний потік-2", нагадаємо, є газопроводом потужністю у 55 мільярдів кубометрів на рік. Його будує Росія, і якщо таки завершить:
- Постраждає і Україна, яка ризикує втратити багато грошей від транзиту газу своєю територією,
- І Європа, яка буде у ще більшій залежності від російського газу.
Газопровід завершений на понад 90%, а доробити його Росія ніяк не може саме через санкції США до компанії, які у будівництві беруть участь.