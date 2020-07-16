Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вкотре виступив проти запровадження нових санкцій США через "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України. Він заявив, що американці в такий спосіб ігнорують права Європи.

Німеччина не підтримує санкції США проти "Північного потоку-2", цитує Хайко Мааса сайт Бундестагу.

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Оголошуючи санкції, які також стосуватимуться європейських компаній, уряд США нехтує правом і суверенітетом Європи. Це обмежує наше право вирішувати, де і як ми виробляємо свою енергію,

– заявив глава МЗС Німеччини.

Він наголосив, що європейська енергетична політика проводиться в Європі, а не в США. Відтак він знову наголосив, що Німеччина відкидає екстериторіальні санкції.

"Ми вважаємо неправильним введення санкцій серед партнерів. Нам потрібна спільна трансатлантична позиція щодо санкцій проти Росії. Вчорашнє рішення США лише посилить складність досягнення цієї позиції", – наголосив Хайко Маас.

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