Нещодавно державний секретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США включить газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" у перелік проєктів, які потрапляють під санкції. Щоправда, потім у Держдепі заперечили негайне введення санкцій.

Держдеп США не виключив введення санкцій у майбутньому. Про це мовиться в офіційній заяві відомства.

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Зауважимо, що газопровід "Північний потік-2" і друга гілка "Турецького потоку" потрапили у перелік проєктів, які потрапляють під санкції у межах закону CAATSA.

Державний департамент наразі не застосовує ніяких санкцій згідно з розділом 232 CAATSA. Однак, якщо ми вирішимо, що введення санкцій відповідно до розділу 232 є доречним, ми без вагань зробимо це,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві закликали компанії переглянути свою участь у російських енергетичних проєктах, щоб по завершенні будівництва трубопроводів не потрапити в санкційний список.

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Позиція США щодо "Північного потоку-2"

У Держдепі зазначили, що завершення будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" підірве європейську безпеку і зміцнять здатність Росії "використовувати свої енергетичні ресурси для примусу наших європейських партнерів і союзників".

Проєкти перешкоджатимуть процесу європейської енергетичної диверсифікації. Ці проєкти можуть також серйозно обмежити транзит газу через Україну, позбавивши український уряд значних доходів від транзиту і зменшивши суттєвий стримуючий фактор проти подальшої агресії Росії проти України,

– зауважили у заяві Держдепу США.

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