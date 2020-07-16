США не поспішають вводити санкції проти "Північного потоку-2": заява
Нещодавно державний секретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США включить газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" у перелік проєктів, які потрапляють під санкції. Щоправда, потім у Держдепі заперечили негайне введення санкцій.
Держдеп США не виключив введення санкцій у майбутньому. Про це мовиться в офіційній заяві відомства.
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Зауважимо, що газопровід "Північний потік-2" і друга гілка "Турецького потоку" потрапили у перелік проєктів, які потрапляють під санкції у межах закону CAATSA.
Державний департамент наразі не застосовує ніяких санкцій згідно з розділом 232 CAATSA. Однак, якщо ми вирішимо, що введення санкцій відповідно до розділу 232 є доречним, ми без вагань зробимо це,
– мовиться у повідомленні.
У відомстві закликали компанії переглянути свою участь у російських енергетичних проєктах, щоб по завершенні будівництва трубопроводів не потрапити в санкційний список.
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Позиція США щодо "Північного потоку-2"
У Держдепі зазначили, що завершення будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" підірве європейську безпеку і зміцнять здатність Росії "використовувати свої енергетичні ресурси для примусу наших європейських партнерів і союзників".
Проєкти перешкоджатимуть процесу європейської енергетичної диверсифікації. Ці проєкти можуть також серйозно обмежити транзит газу через Україну, позбавивши український уряд значних доходів від транзиту і зменшивши суттєвий стримуючий фактор проти подальшої агресії Росії проти України,
– зауважили у заяві Держдепу США.
Що відомо про "Північний потік-2": головне
- Росія будує газопровід, що має назву "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Газопровід проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, однак у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік. Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Водночас США виступають проти газопроводу, оскільки самі зацікавлені у поставках енергоносіїв до Європи.