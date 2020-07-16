США не спешат вводить санкции против "Северного потока-2": заявление
Недавно государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в перечень проектов, которые попадают под санкции. Правда, потом в Госдепе отрицали немедленное введение санкций.
Госдеп США не исключил введение санкций в будущем. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
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Заметим, что газопровод "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" попали в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA.
Государственный департамент пока не применяет никаких санкций согласно разделу 232 CAATSA. Однако, если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 уместно, мы без колебаний сделаем это,
– говорится в сообщении.
В ведомстве призвали компании пересмотреть свое участие в российских энергетических проектах, чтобы после завершения строительства трубопроводов не попасть в санкционный список.
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Позиция США относительно "Северного потока-2"
В Госдепе отметили, что завершение строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" подорвет европейскую безопасность и укрепят способность России "использовать свои энергетические ресурсы для принуждения наших европейских партнеров и союзников".
Проекты будут препятствовать процессу европейской энергетической диверсификации. Эти проекты могут также серьезно ограничить транзит газа через Украину, лишив украинское правительство значительных доходов от транзита и уменьшив существенный сдерживающий фактор против дальнейшей агрессии России против Украины,
– отметили в заявлении Госдепа США.
Что известно о "Северном потоке-2": главное
- Россия строит газопровод под названием "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Газопровод пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, однако в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год. Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит по которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- В то же время США выступают против газопровода, поскольку сами заинтересованы в поставках энергоносителей в Европу.