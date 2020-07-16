Недавно государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в перечень проектов, которые попадают под санкции. Правда, потом в Госдепе отрицали немедленное введение санкций.

Госдеп США не исключил введение санкций в будущем. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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Заметим, что газопровод "Северный поток-2" и вторая ветка "Турецкого потока" попали в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA.

Государственный департамент пока не применяет никаких санкций согласно разделу 232 CAATSA. Однако, если мы решим, что введение санкций в соответствии с разделом 232 уместно, мы без колебаний сделаем это,

– говорится в сообщении.

В ведомстве призвали компании пересмотреть свое участие в российских энергетических проектах, чтобы после завершения строительства трубопроводов не попасть в санкционный список.

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Позиция США относительно "Северного потока-2"

В Госдепе отметили, что завершение строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" подорвет европейскую безопасность и укрепят способность России "использовать свои энергетические ресурсы для принуждения наших европейских партнеров и союзников".

Проекты будут препятствовать процессу европейской энергетической диверсификации. Эти проекты могут также серьезно ограничить транзит газа через Украину, лишив украинское правительство значительных доходов от транзита и уменьшив существенный сдерживающий фактор против дальнейшей агрессии России против Украины,

– отметили в заявлении Госдепа США.

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