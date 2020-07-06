Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается строительство газопровода "Северный поток-2" получила разрешение от Дании закончить работы в своих территориальных водах.

Информацию об изменении в условиях необходимого разрешения опубликовало Датское энергетическое агентство (DEA).

В то же время Санкции против газопровода "Северный поток-2" включили в проект оборонного бюджета США

В чем суть проблемы

Газопровод "Северный поток-2" в территориальных водах Дании должен пройти вблизи острова Борнхольм. Дания дала разрешение на работы в своих территориальных водах, но при условии использования современной технологии самопозиционирования судов, которые не требуют использования якорей.

Почему Дания была против якорей?

Дания не рекомендует осуществлять траление дна, стоянку на якоре и вмешательство в морское дно Балтийского моря в определенных районах. Все из-за того, что они могут поднять со дна военные химикаты, похороненные в районе строительства газопровода.

Такими судами владела швейцарско-нидерландская компания Allseas. Но она попала под санкции США из-за работы над "Северным потоком-2". Поэтому отказалась от этого проекта. В России таких судов не оказалось. А больше никто попасть под санкции США не хотел. Поэтому работа на этом участке не могла проводиться.

Почему теперь дали разрешение

Свое решение предоставить разрешение на прокладку труб якорными судами-составителями в DEA объяснили тем, что ядерных отходов на дне Балтийского моря, где планируются работы, нет.

Когда Россия сможет продолжить работы

Пока работы не возобновили. В DEA заявили, что работы могут возобновить не ранее 3 августа. До сих пор это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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В Nord Stream 2 AG не сообщают, какие именно корабли продолжат работу над газопроводом. Скорее всего это будет российское судно "Академик Черский".

Сколько еще осталось проложить труб

Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря почти закончено. Осталось проложить около 120 километров труб в территориальных водах Дании. Общая длина газопровода 1 234 километра от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда.