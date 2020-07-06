Компанія Nord Stream 2 AG, яка займається будівництво газопроводу "Північний потік – 2" отримала дозвіл від Данії закінчити роботи у своїх територіальних водах.

Інформацію про зміну в умовах необхідного дозволу опублікувало Данське енергетичне агентство (DEA).

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В чому суть проблеми

Газопровід "Північний потік – 2" у територіальних водах Данії повинен пройти поблизу острова Борнхольм. Данія дала дозвіл на роботи у своїх територіальних водах, але за умови використання сучасної технології самопозиціювання судів, які не потребують використання якорів.

Чому Данія була проти якорів? Данія не рекомендує здійснювати тралення дна, стоянку на якорі та втручання в морське дно Балтійського моря в певних районах. Все через те, що вони можуть підняти з дна військові хімікати, поховані в районі будівництва газопроводу.

Такими суднами володіла швейцарсько-нідерландська компанія Allseas. Але вона потрапила під санкції США через роботу над "Північним потоком – 2". Відтак відмовилася від цього проєкту. В Росії таких суден не виявилося. А більше ніхто потрапити під санкції США не хотів. Тож робота на цьому участку не могла проводитися.

Чому тепер дали дозвіл

Своє рішення надати дозвіл на прокладання труб якірними суднами-укладачами в DEA пояснили тим, що ядерних відходів на дні Балтійського моря, де плануються роботи, немає.

Коли Росія зможе продовжити роботи

Поки роботи не відновили. В DEA заявили, що роботи можуть відновити не раніше 3 серпня. До цього часу це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

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В Nord Stream 2 AG не повідомляють, які саме кораблі продовжать роботу над газопроводом. Скоріш за все це буде російське судно "Академік Черський".

Скільки ще лишилося прокласти труб

Будівництво газопроводу "Північний потік – 2" по дну Балтійського моря майже закінчене. Залишилося прокласти близько 120 кілометрів труб в територіальних водах Данії. Загальна довжина газопроводу 1234 кілометри від російської Усть-Луги до німецького Грайфсвальда.