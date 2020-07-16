Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раз выступил против введения новых санкций США из-за "Северного потока-2", который Россия строит в обход Украины. Он заявил, что американцы таким образом игнорируют права Европы.

Германия не поддерживает санкции США против "Северного потока-2", цитирует Хайко Мааса сайт Бундестага.

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Объявляя санкции, которые также будут касаться европейских компаний, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы. Это ограничивает наше право решать, где и как мы производим свою энергию,

– заявил глава МИД Германии.

Он отметил, что европейская энергетическая политика проводится в Европе, а не в США. Затем он вновь подчеркнул, что Германия отвергает экстерриториальные санкции.

"Мы считаем неправильным введение санкций среди партнеров. Нам нужна общая трансатлантическая позиция по санкциям против России. Вчерашнее решение США лишь усилит сложность достижения этой позиции", – подчеркнул Хайко Маас.

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