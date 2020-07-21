Конгрес США схвалив жорсткіші санкції проти "Північного потоку-2": деталі
Палата представників у Конгресі США запровадила чергові обмеження проти "Північного потоку-2". Вони будуть застосовуватися до іноземних компаній, які братимуть участь у завершенні будівництва російського газогону в Балтійському морі.
Про це повідомляється на сайті Палати представників Конгресу США.
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Нові санкції прописані в оборонному бюджеті Сполучених Штатів на наступний фінансовий рік, який починається 1 жовтня.
Крім цього, в документі містяться обмеження щодо "Турецького" потоку, який Росія зводить у Чорному морі.
Відтак санкції застосовуватимуться стосовно тих іноземних осіб і компаній, які сприяють оренді, продажу і наданню суден, що здійснюють будівництво газопроводів.
Зауважимо, що у 2019 році Вашингтон запровадив перший пакет санкцій щодо іноземних компаній, залучених до зведення "Північного потоку-2". Тоді з проєкту вийшла швейцарська фірма – трубоукладальник "Олсіз". Відтоді роботи у Балтійському морі були призупинені.
Що відомо про газопровід "Північний потік-2"
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, і не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати саме через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".