Палата представників у Конгресі США запровадила чергові обмеження проти "Північного потоку-2". Вони будуть застосовуватися до іноземних компаній, які братимуть участь у завершенні будівництва російського газогону в Балтійському морі.

Про це повідомляється на сайті Палати представників Конгресу США.

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Нові санкції прописані в оборонному бюджеті Сполучених Штатів на наступний фінансовий рік, який починається 1 жовтня.

Крім цього, в документі містяться обмеження щодо "Турецького" потоку, який Росія зводить у Чорному морі.

Відтак санкції застосовуватимуться стосовно тих іноземних осіб і компаній, які сприяють оренді, продажу і наданню суден, що здійснюють будівництво газопроводів.

Зауважимо, що у 2019 році Вашингтон запровадив перший пакет санкцій щодо іноземних компаній, залучених до зведення "Північного потоку-2". Тоді з проєкту вийшла швейцарська фірма – трубоукладальник "Олсіз". Відтоді роботи у Балтійському морі були призупинені.

Що відомо про газопровід "Північний потік-2"