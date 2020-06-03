Вскоре должно состояться заседание Международного валютного фонда, на котором должны утвердить новую программу stand-by. Эта программа предусматривает транш для Украины в размере 5 миллиардов долларов.

Коли має відбутися засідання МВФ

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, засідання МВФ має відбутися до 10 червня. Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє 24 канал. Саме на цьому засіданні й буде прийнято остаточне рішення.

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Як вимоги ставили в МВФ щодо надання траншу

МВФ виставив ряд вимог до України щодо виділення траншу

ринкові ціни на газ для населення,

прозорість роботи державних банків і держпідприємств,

посилення корпоративного управління держпідприємств,

посилення незалежності Антимонопольного комітету,

реформа митниці та податкової,

збереження принципу гроші ходять за пацієнтом.

Що відомо про нову програму МВФ

Україна мала підписати з МВФ 3-річну програму підтримки EFF, а загальна сума траншу мала б скласти 8-10 мільярдів доларів. Однак 7 травня 2020 року МВФ відмовився підписувати програму EFF з Україною і замінив її на програму Stand-by.

5 червня 2020 року МВФ має затвердити програму Stand-by для України. Вона на 18 місяців, а сума траншу – лише 5 мільярдів доларів. Він має надійти у три транші.