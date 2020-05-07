МВФ и Украина отказались от трехлетней программы сотрудничества: что будет с траншем

Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Причиной тому – беспрецедентные экономические условия, в которых оказался мир.

Фонд находится в тесном контакте с властями Украины и обсуждает параметры нового механизма финансирования. Об этом сообщил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс, пишет "Интерфакс – Украина".

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Новая программа финансирования помогла бы Украине эффективно противодействовать последствиям пандемии коронавируса в экономике и медицине.

Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by,

– отметил Райс.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает принципы, которые могут быть поддержаны. Это случится скорее через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что уже достигнута предварительная договоренность.

Размер новой программы stand by, на обсуждение которой переключились Украина и МВФ, пока не известен.

Отметим, что предыдущая программа Украины с МВФ была в формате stand-by и продолжалась 14 месяцев. Она закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на 3,9 миллиарда долларов.

Какая договоренность была раньше?

Ранее, в декабре 2019, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на сумму более 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша в 1, 75 миллиарда долларов. Решение должен утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.

Среди причин: Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается невыполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.

Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После будет рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.