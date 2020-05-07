МВФ і Україна відмовилися від трирічної програми співпраці: що буде із траншем

Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше погодженої трирічної програми розширеного фінансування на 18-місячну програму. Причиною тому – безпрецедентні економічні умови, в яких опинився світ.

Фонд перебуває в тісному контакті з владою України і обговорює параметри нового механізму фінансування. Про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс, пише "Інтерфакс – Україна".

До теми Іванна Владкова Голлар стала главою місії МВФ в Україні

Нова програма фінансування допомогла б Україні ефективно протидіяти наслідкам пандемії коронавірусу в економіці та медицині.

З огляду на безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand by,

– зазначив Райс.

Райс уточнив, що постійна віртуальна місія обговорює принципи, які можуть бути підтримані. Це станеться скоріше через програму stand by, ніж через EFF, незважаючи на те, що вже досягнуто попередньої домовленості.

Розмір нової програми stand by, на обговорення якої переключилися Україна і МВФ, поки не відомий.

Зазначимо, що попередня програма України з МВФ також була у форматі stand-by та тривала 14 місяців. Вона закінчилася 18 лютого 2020 року та була розрахована на 3,9 мільярда доларів.

Яка домовленість була раніше?

Раніше, у грудні 2019, Україна та МВФ домовилися про укладання трирічної програми на понад 5 мільярдів доларів у форматі EFF. Протягом 2020 року планувалося, що Україна отримає 2 транші у 1, 75 мільярда доларів. Рішення мав затвердити кабінет директорів, однак цього не сталося.

Серед причин те, що Україна спершу мала виконати дві вимоги МВФ: відкрити ринок землі і ухвалити так званий "банківський" закон. Станом на початок травня 2020-го одна з умов залишається не виконаною – закон про регулювання механізмів у сфері діяльності банків, так званий "антиколомойський", ще не ухвалили у другому читанні.

Передбачається, що Верховна Рада розгляне його в остаточному читанні в середу, 13 травня. Опісля розглядатиметься можливість перерахування нового траншу МВФ.