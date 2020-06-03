Новий транш МВФ на 5 мільярдів доларів для України: коли приймуть рішення та які вимоги
Невдовзі повинно відбутися засідання Міжнародного валютного фонду, на якому мають затвердити нову програму stand-by. Ця програма передбачає транш для України в розмірі 5 мільярдів доларів.
Коли має відбутися засідання МВФ
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, засідання МВФ має відбутися до 10 червня. Про це він заявив на засіданні уряду, повідомляє 24 канал. Саме на цьому засіданні й буде прийнято остаточне рішення.
Варте уваги Нові умови для траншу від МВФ: коли Україна зможе жити без кредитів
Як вимоги ставили в МВФ щодо надання траншу
МВФ виставив ряд вимог до України щодо виділення траншу
- ринкові ціни на газ для населення,
- прозорість роботи державних банків і держпідприємств,
- посилення корпоративного управління держпідприємств,
- посилення незалежності Антимонопольного комітету,
- реформа митниці та податкової,
- збереження принципу гроші ходять за пацієнтом.
Що відомо про нову програму МВФ
- Україна мала підписати з МВФ 3-річну програму підтримки EFF, а загальна сума траншу мала б скласти 8-10 мільярдів доларів. Однак 7 травня 2020 року МВФ відмовився підписувати програму EFF з Україною і замінив її на програму Stand-by.
- 5 червня 2020 року МВФ має затвердити програму Stand-by для України. Вона на 18 місяців, а сума траншу – лише 5 мільярдів доларів. Він має надійти у три транші.
- Перший транш – 1,9 мільярда доларів має надійти вже через кілька днів після підписання угоди. Ці гроші Київ планує використати на підтримку бюджету та платіжного балансу.