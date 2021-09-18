Видео, на котором мужчина нацепил на лицо одноразовый пакет, зацепив его края за уши, обнародовали в сети.
Ранее С рейса Одесса – Анталия сняли мужчину: отказывался надевать маску и обругал других пассажиров
В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет
На опубликованном ролике видно, как мужчина с пакетом на лице вместо маски рассчитывается за покупку на кассе магазина. Вокруг него есть и другие посетители заведения, они смеются.
Ловите лайфхак. Корона не пройдет,
– подписали видео авторы.
Курьез случился в одном из магазинов Херсона.
Реакция сети на выходку
Пользователи соцсети комментируют курьезный инцидент в основном одобрительно.
- Гениально!
- Пусть хоть так выкрутится, а не хамит, как б*дло. У кассы пару минут постоять можно.
- Когда пожалел 1 гривну на маску.
- Новый тренд.
- Патент выдать.
- Все гениальное просто.
Мужчина надел вместо маски пакет: смотрите видео