Видео, на котором мужчина нацепил на лицо одноразовый пакет, зацепив его края за уши, обнародовали в сети.

Ранее С рейса Одесса – Анталия сняли мужчину: отказывался надевать маску и обругал других пассажиров

В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет

На опубликованном ролике видно, как мужчина с пакетом на лице вместо маски рассчитывается за покупку на кассе магазина. Вокруг него есть и другие посетители заведения, они смеются.

Ловите лайфхак. Корона не пройдет,
– подписали видео авторы.

Курьез случился в одном из магазинов Херсона.

Реакция сети на выходку

Пользователи соцсети комментируют курьезный инцидент в основном одобрительно.

  • Гениально!
  • Пусть хоть так выкрутится, а не хамит, как б*дло. У кассы пару минут постоять можно.
  • Когда пожалел 1 гривну на маску.
  • Новый тренд.
  • Патент выдать.
  • Все гениальное просто.

Мужчина надел вместо маски пакет: смотрите видео