Видео, на котором мужчина нацепил на лицо одноразовый пакет, зацепив его края за уши, обнародовали в сети.

Ранее С рейса Одесса – Анталия сняли мужчину: отказывался надевать маску и обругал других пассажиров

В Херсоне мужчина вместо маски надел пакет

На опубликованном ролике видно, как мужчина с пакетом на лице вместо маски рассчитывается за покупку на кассе магазина. Вокруг него есть и другие посетители заведения, они смеются.

Ловите лайфхак. Корона не пройдет,

– подписали видео авторы.

Курьез случился в одном из магазинов Херсона.

Реакция сети на выходку

Пользователи соцсети комментируют курьезный инцидент в основном одобрительно.

Гениально!

Пусть хоть так выкрутится, а не хамит, как б*дло. У кассы пару минут постоять можно.

Когда пожалел 1 гривну на маску.

Новый тренд.

Патент выдать.

Все гениальное просто.

Обратите внимание! Согласно действующих требований карантина украинцы обязаны носить в общественных местах защитные маски.

Мужчина надел вместо маски пакет: смотрите видео