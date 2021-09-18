Відео, на якому чоловік начепив на обличчя одноразовий пакет, зачепивши його краї за вуха, оприлюднили у мережі.
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У Херсоні чоловік замість маски одягнув пакет
На опублікованому ролику помітно, як чоловік з пакетом на обличчі замість маски розраховується за покупку на касі магазину. Навколо нього є й інші відвідувачі закладу, вони сміються.
Ловіть лайфхак. Корона не пройде,
– підписали відео автори.
Курйоз трапився в одному із магазинів Херсона.
Реакція мережі на витівку
Користувачі соцмережі коментують курйозний інцидент здебільшого схвально.
- Геніально!
- Нехай хоч так викрутиться, а не хамить, як б*дло. У каси пару хвилин постояти можна.
- Коли пошкодував 1 гривню на маску.
- Новий тренд.
- Патент видати.
- Все геніальне просте.
Чоловік одяг замість маски пакет: дивіться відео