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"Новый Чернобыль": в России назревает большая экологическая катастрофа

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Из-за загрязнения Волги России грозит экологическая катастрофа
Из-за загрязнения Волги России грозит экологическая катастрофа / Фото из открытых источников

Самая длинная река Европы, которая протекает на территории России постепенно превращается в "большую свалку". В связи с этим стране грозит серьезная экологическая катастрофа, масштабы которой мало кто осознает.

Об этом рассказал т.и.о. директора Института экологии Волжского бассейна РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Саксонов, передает "Лента.ру".

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"Влияние на Волгу сейчас настолько огромно и глубоко, что река просто не успевает самоочищаться. Мы недавно оценили ущерб, который постоянно наносится биологическим ресурсам Волги. По самым скромным подсчетам, у нас получилась сумма в 70 миллионов рублей ежегодно", – рассказал профессор.

По его словам, то, что Волка не успевает самоочищаться, приводит к заиливанию дна. В результате органика оседает в донных отложениях, которые до определенного момента их впитывают подобно губке, образуя своеобразный резервуар всех нечистот, поступающих в реку.

Саксонов отметил, что в водоеме исчезает естественная биомасса и появляются чужеродные для нее организмы.

Сине-зеленые водоросли, которые при особых условиях размножения дают колоссальную биомассу и приводят к цветению воды. К тому же они агрессивно поглощают кислород, вытесняя из Волги другие живые организмы. Вот где настоящая беда – органическое загрязнение Волги сейчас просто колоссальное,
– пояснил ученый.

Биолог подчеркнул, что Волга, по сути, превратилась в систему водохранилищ – "каскад гидротехнических сооружений с непроточным режимом". При этом просто спустить загрязненные водоемы невозможно.

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"Представьте, что Куйбышевское водохранилище (крупнейшее в Европе, – "24") спустят. Миллионы квадратных гектаров его илистого дна превратятся в ядовитую пыль, которую ветер разнесет во все стороны. И тогда мы получим новый Чернобыль! Наши недавние исследования Куйбышевского водохранилища показывают, что в нем донные отложения максимально насытились этими вредными веществами и теперь начался процесс вторичного загрязнения волжской воды – только уже от ее дна. Не удивлюсь, если подобная ситуация складывается и на других участках Волжско-Камского каскада ГЭС", – пояснил Саксонов.

Ученый добавил, что на Волге остались лишь небольшие фрагменты риофильных участков, расположенных, как правило, за плотинами водохранилищ.

"Например, естественное течение сохранилось на небольшом отрезке от Жигульовска в Самару, где в воде живут речные организмы. Увы, но как естественный водоем и как реку мы Волгу потеряли", – подытожил Саксонов.

Теги: Новости России Экология
Источник: 24 Канал
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