"Новий Чорнобиль": у Росії назріває велика екологічна катастрофа

Найдовша річка Європи, що протікає територією Росії помалу перетворюється на "великий смітник". У зв'язку з цим країні загрожує серйозна екологічна катастрофа, масштаби якої мало хто усвідомлює.

Про це розповів т.в.о. директора Інституту екології Волзького басейну РАН, професор, доктор біологічних наук Сергій Саксонов, передає "Лента.ру".

Читайте також: Страшні подробиці екологічного дослідження Чорного моря: що знайшли вчені

"Вплив на Волгу зараз настільки величезний і глибокий, що річка просто не встигає самоочищатися. Ми недавно оцінили збиток, який постійно наноситься біологічним ресурсам Волги. За найскромнішими підрахунками, у нас вийшла сума в 70 мільйонів рублів щорічно", – розповів професор.

За його словами, те, що Волка не стигає самоочищатися призводить до замулювання дна. У результаті органіка осідає в донних відкладеннях, які до певного моменту їх вбирають подібно до губки, утворюючи своєрідний резервуар всіх нечистот, що надходять до річки.

Саксонов зазначив, що у водоймі зникає природна біомаса і з'являються чужорідні для неї організми.

Синьо-зелені водорості, які при особливих умовах розмноження дають колосальну біомасу і призводять до цвітіння води. До того ж вони агресивно поглинають кисень, витісняючи з Волги інші живі організми. Ось де справжня біда – органічне забруднення Волги зараз просто колосальне,

– пояснив вчений.

Біолог наголосив, що Волга, по суті, перетворилася в систему водосховищ – "каскад гідротехнічних споруд з непроточні режимом". При цьому просто спустити забруднені водоймища неможливо.

Читайте також: Де в Європі найбрудніше повітря: карта

"Уявіть, що Куйбишевське водосховище (найбільше у Європі, – "24") спустять. Мільйони квадратних гектарів його мулистого дна перетворяться в отруйний пил, який вітер рознесе на всі боки. І тоді ми отримаємо новий Чорнобиль! Наші недавні дослідження Куйбишевського водосховища показують, що в ньому донні відкладення максимально наситилися цими шкідливими речовинами і тепер почався процес вторинного забруднення волзької води – тільки вже від її дна. Не здивуюся, якщо подібна ситуація складається і на інших ділянках Волзько-Камського каскаду ГЕС", – пояснив Саксонов.

Науковець додав, що на Волзі залишилися лише невеликі фрагменти ріофільних ділянок, розташованих, як правило, за греблями водосховищ.

"Наприклад, природний плин зберігся на невеликому відрізку від Жигульовська до Самари, де в воді ще живуть річкові організми. На жаль, але як природна водойма і як річку ми Волгу втратили", – підсумував Саксонов.