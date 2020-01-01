Новый газовый контракт: Украина транспортировала в ЕС первые кубометры газа
Украина транспортировала в Евросоюз первые кубометры газа по новому транзитному контракту. С 1 января заработал вновь Оператор газотранспортной системы Украины.
Он работает в штатном режиме, сообщили в фейсбуке ОГТСУ.
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Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже согласно европейским правилам в межгосударственных точках,
– говорится в сообщении.
Согласно с предварительным газовым контрактом Украины и России, заключенным в 2009 году, транзит закончился в 9:00 1 января.
Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины
- В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга и предсказало отделение ГТС от "Нафтогаза".
- Верховная Рада поддержала, а 9 декабря закон об анбандлинге подписал президент.
- 24 декабря национальный регулятор сертифицировал ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление деятельности.
- Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.
Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией
- 30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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