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      Новый газовый контракт: Украина транспортировала в ЕС первые кубометры газа

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      Украина транспортировала в ЕС первые кубометры газа по новому договору / realno.te.ua

      Украина транспортировала в Евросоюз первые кубометры газа по новому транзитному контракту. С 1 января заработал вновь Оператор газотранспортной системы Украины.

      Он работает в штатном режиме, сообщили в фейсбуке ОГТСУ.

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      Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже согласно европейским правилам в межгосударственных точках,
      – говорится в сообщении.

      Согласно с предварительным газовым контрактом Украины и России, заключенным в 2009 году, транзит закончился в 9:00 1 января.

      Что известно об Операторе газотранспортной системы Украины

      Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией

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      Теги: Новости Украины Новости России ГТС Евросоюз Газовый контракт Нафтогаз Газ Газпром Украина – Россия
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