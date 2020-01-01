Новий газовий контракт: Україна транспортувала в ЄС перші кубометри газу
Україна транспортувала в Євросоюз перші кубометри газу за новим транзитним контрактом. З 1 січня запрацював новостворений Оператор газотранспортної системи України.
Він працює у штатному режимі, повідомили у фейсбуці ОГТСУ.
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Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках,
– йдеться в повідомленні.
Відповідно до попереднього газового контракту України та Росії, укладеного у 2009 році, транзит закінчився о 9:00 1 січня.
Що відомо про Оператора газотранспортної системи України
- У вересні 2019 року уряд оновив план анбандлінгу та передбачив відокремлення ГТС від "Нафтогазу".
- Верховна Рада підтримала, а 9 грудня закон про анбандлінг підписав президент.
- 24 грудня національний регулятор сертифікував ОГТСУ та видав йому ліцензію на здійснення діяльності.
- Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.
Що відомо про новий транзитний договір України з Росією
- 30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
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