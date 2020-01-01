Новий газовий контракт: Україна транспортувала в ЄС перші кубометри газу

Україна транспортувала в Євросоюз перші кубометри газу за новим транзитним контрактом. З 1 січня запрацював новостворений Оператор газотранспортної системи України.

Він працює у штатному режимі, повідомили у фейсбуці ОГТСУ.

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Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно до попереднього газового контракту України та Росії, укладеного у 2009 році, транзит закінчився о 9:00 1 січня.

Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

У вересні 2019 року уряд оновив план анбандлінгу та передбачив відокремлення ГТС від "Нафтогазу".

Верховна Рада підтримала, а 9 грудня закон про анбандлінг підписав президент.

24 грудня національний регулятор сертифікував ОГТСУ та видав йому ліцензію на здійснення діяльності.

Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Що відомо про новий транзитний договір України з Росією