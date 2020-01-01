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      Новий газовий контракт: Україна транспортувала в ЄС перші кубометри газу

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      Україна транспортувала в ЄС перші кубометри газу за новим договором / realno.te.ua

      Україна транспортувала в Євросоюз перші кубометри газу за новим транзитним контрактом. З 1 січня запрацював новостворений Оператор газотранспортної системи України.

      Він працює у штатному режимі, повідомили у фейсбуці ОГТСУ.

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      Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу за новим транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках,
      – йдеться в повідомленні.

      Відповідно до попереднього газового контракту України та Росії, укладеного у 2009 році, транзит закінчився о 9:00 1 січня.

      Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

      Що відомо про новий транзитний договір України з Росією

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Газпром Газ Нафтогаз Газовий контракт Євросоюз ГТС
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