Новый глава Налоговой подпишет контракт на период карантина, – Марченко
Новоназначенный глава Государственной налоговой службы подпишет контракт на время действия карантина. Через десять дней Алексей Любченко должен представить стратегический план своей работы.
О формате работы нового руководителя Налоговой рассказал министр финансов Сергей Марченко.
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Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу оговорюсь: назначение идет путем заключения контракта на период карантина,
– отметил Марченко.
По его словам, через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.
"Налоговая будет отчитываться ежемесячно о выполнении своей работы. Основной критерий – обеспечение доходов бюджета", – объяснил министр. Марченко отметил, что это не должно происходить с помощью давления на бизнес.
Министр финансов также подтвердил назначение Геннадия Плиса новым руководителем Госаудитслужбы.
Брифинг министра финансов Сергея Марченко: смотрите видео
Что известно о назначении Любченко главой Налоговой
- Кабинет Министров на заседании 29 апреля назначил на должность главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Ранее его кандидатуру согласовали в Минфине.
- Накануне правительство уволило его предшественника – Сергея Верланова, и его заместителя Дмитрия Венцковского.