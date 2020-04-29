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      Новый глава Налоговой подпишет контракт на период карантина, – Марченко

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      Марченко заявил, что глава Налоговой Любченко подпишет контракт на период карантина
      Марченко заявил, что глава Налоговой Любченко подпишет контракт на период карантина / Скриншот

      Новоназначенный глава Государственной налоговой службы подпишет контракт на время действия карантина. Через десять дней Алексей Любченко должен представить стратегический план своей работы.

      О формате работы нового руководителя Налоговой рассказал министр финансов Сергей Марченко.

      Узнайте больше Правительство назначило Алексея Любченко новым главой Налоговой: что о нем известно

      Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу оговорюсь: назначение идет путем заключения контракта на период карантина,
      – отметил Марченко.

      По его словам, через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

      "Налоговая будет отчитываться ежемесячно о выполнении своей работы. Основной критерий – обеспечение доходов бюджета", – объяснил министр. Марченко отметил, что это не должно происходить с помощью давления на бизнес.

      Министр финансов также подтвердил назначение Геннадия Плиса новым руководителем Госаудитслужбы.

      Брифинг министра финансов Сергея Марченко: смотрите видео

      Что известно о назначении Любченко главой Налоговой

      • Кабинет Министров на заседании 29 апреля назначил на должность главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Ранее его кандидатуру согласовали в Минфине.
      • Накануне правительство уволило его предшественника – Сергея Верланова, и его заместителя Дмитрия Венцковского.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Государственная налоговая служба Сергей Марченко Министерство финансов Украины
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