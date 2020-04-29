Новый глава Налоговой подпишет контракт на период карантина, – Марченко

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы подпишет контракт на время действия карантина. Через десять дней Алексей Любченко должен представить стратегический план своей работы.

О формате работы нового руководителя Налоговой рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Узнайте больше Правительство назначило Алексея Любченко новым главой Налоговой: что о нем известно

Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу оговорюсь: назначение идет путем заключения контракта на период карантина,

– отметил Марченко.

По его словам, через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

"Налоговая будет отчитываться ежемесячно о выполнении своей работы. Основной критерий – обеспечение доходов бюджета", – объяснил министр. Марченко отметил, что это не должно происходить с помощью давления на бизнес.

Министр финансов также подтвердил назначение Геннадия Плиса новым руководителем Госаудитслужбы.

Брифинг министра финансов Сергея Марченко: смотрите видео

Что известно о назначении Любченко главой Налоговой