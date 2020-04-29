Новий глава Податкової підпише контракт на період карантину, – Марченко

Новопризначений голова Державної податкової служби підпише контракт на час дії карантину. Через десять днів Олексій Любченко повинен презентувати стратегічний план своєї роботи.

Про формат роботи нового керівника Податкової розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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Керівником Державної податкової служби призначено Олексія Любченка. Я відразу зазначу: призначення йде шляхом укладення контракту на період карантину,

– зазначив Марченко.

За його словами, через десять днів Любченко має представити стратегічний план своєї роботи.

"Податкова буде звітувати щомісяця про виконання своєї роботи. Основний критерій – забезпечення доходів бюджету", – пояснив міністр. Марченко наголосив, що це не повинно відбуватися через тиск на бізнес.

Міністр фінансів також підтвердив призначення Геннадія Пліса новим керівником Держаудитслужби.

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