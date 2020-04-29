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      Новий глава Податкової підпише контракт на період карантину, – Марченко

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      Марченко заявив, що глава Податкової Любченко підпише контракт на період карантину
      Марченко заявив, що глава Податкової Любченко підпише контракт на період карантину / Скриншот з відео

      Новопризначений голова Державної податкової служби підпише контракт на час дії карантину. Через десять днів Олексій Любченко повинен презентувати стратегічний план своєї роботи.

      Про формат роботи нового керівника Податкової розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

      Дізнайтесь більше Уряд призначив Олексія Любченка новим главою Податкової: що про нього відомо

      Керівником Державної податкової служби призначено Олексія Любченка. Я відразу зазначу: призначення йде шляхом укладення контракту на період карантину,
      – зазначив Марченко.

      За його словами, через десять днів Любченко має представити стратегічний план своєї роботи. 

      "Податкова буде звітувати щомісяця про виконання своєї роботи. Основний критерій – забезпечення доходів бюджету", – пояснив міністр. Марченко наголосив, що це не повинно відбуватися через тиск на бізнес.

      Міністр фінансів також підтвердив призначення Геннадія Пліса новим керівником Держаудитслужби.

      Брифінг міністра фінансів Сергія Марченка: дивіться відео

      Що відомо про призначення Любченка главою Податкової

      • Кабінет Міністрів на засіданні 29 квітня призначив на посаду голови Державної податкової служби Олексія Любченка. Раніше його кандидатуру узгодили в Мінфіні.
      • Напередодні уряд звільнив його попередника – Сергія Верланова, та його заступника Дмитра Венцковського.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Державна податкова служба Сергій Марченко Міністерство фінансів України
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