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      Геннадій Пліс – новий керівник Держаудитслужби: що про нього відомо

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      Геннадій Пліс – новий керівник Держаудитслужби: що про нього відомо
      Геннадій Пліс – новий керівник Держаудитслужби / finbalance.com.ua

      Кабмін на засіданні 29 квітня призначив Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби. Раніше він був заступником міністра фінансів в уряді Гончарука.

      Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.

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      Що відомо про нового главу Держаудитслужби

      • у 2005 – 2006 роках був заступником начальника фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості;
      • у 2006 – 2012 роках очолював Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА;
      • у 2012 – 2013 роках працював на посаді голови наглядової ради "Державної продовольчо-зернової корпорації України";
      • у 2013 – 2014 був директором департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ДПЗКУ;
      • зі серпня 2014 року – радник голови КМДА, директор департаменту внутрішнього фінконтролю КМДА;
      • січень 2016 – грудень 2017 року – перший заступник голови КМДА;
      • 6 вересня 2019 року призначений заступником міністра фінансів.

      Про його декларацію

      • Відповідно до інформації у декларації, Пліс володіє земельною ділянкою у Київській області площею 1 544 квадратних метрів, будинком площею 228,5 квадратних метра на Київщині та квартирою площею 34,9 квадратних метра в Мукачево. Він також має право користування квартирою у Києві: площа – 90,3 квадратних метра.
      • Має кілька мопедів та автомобіль Infinity 2011 року випуску.
      • За основним місцем роботи (Секретаріат уряду та Міністерство фінансів України) задекларував зарплату у розмірі 1 мільйон 10 тисяч 952 гривні.
      • Дохід від продажу рухомого майна, здачі його в оренду, проценти, страхові виплати Геннадія Пліса та його сімї становлять 1 мільйон 57 тисяч 461 гривню.
      • Готівка та гроші на рахунках сімї Пліса: 328 тисяч 890 гривень, 65 тисяч 303 долари та 7 євро.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики
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