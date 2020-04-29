Геннадий Плис – новый руководитель Госаудитслужбы: что о нем известно
Кабмин на заседании 29 апреля назначил Геннадия Плиса председателем Государственной аудиторской службы. Ранее он был заместителем министра финансов в правительстве Гончарука.
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про нового главу Держаудитслужби
- у 2005 – 2006 роках був заступником начальника фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості;
- у 2006 – 2012 роках очолював Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА;
- у 2012 – 2013 роках працював на посаді голови наглядової ради "Державної продовольчо-зернової корпорації України";
- у 2013 – 2014 був директором департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ДПЗКУ;
- зі серпня 2014 року – радник голови КМДА, директор департаменту внутрішнього фінконтролю КМДА;
- січень 2016 – грудень 2017 року – перший заступник голови КМДА;
- 6 вересня 2019 року призначений заступником міністра фінансів.
Про його декларацію
- Відповідно до інформації у декларації, Пліс володіє земельною ділянкою у Київській області площею 1 544 квадратних метрів, будинком площею 228,5 квадратних метра на Київщині та квартирою площею 34,9 квадратних метра в Мукачево. Він також має право користування квартирою у Києві: площа – 90,3 квадратних метра.
- Має кілька мопедів та автомобіль Infinity 2011 року випуску.
- За основним місцем роботи (Секретаріат уряду та Міністерство фінансів України) задекларував зарплату у розмірі 1 мільйон 10 тисяч 952 гривні.
- Дохід від продажу рухомого майна, здачі його в оренду, проценти, страхові виплати Геннадія Пліса та його сім’ї становлять 1 мільйон 57 тисяч 461 гривню.
- Готівка та гроші на рахунках сім’ї Пліса: 328 тисяч 890 гривень, 65 тисяч 303 долари та 7 євро.
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