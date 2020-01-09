18:23
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Новый глава ОБСЕ первый визит совершит в Украину

      27 Читати новину українською
      Новый глава ОБСЕ Эди Рама приедет в Украину / Фото из Twitter

      Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама обещает осуществить первый визит в должности именно в Украину. Посетить нашу страну он планирует в ближайшие недели. Визит связан с войной на Донбассе.

      Об этом Эди Рама заявил во время специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, представляя приоритеты Албанского председательства в 2020 году, передает Укринформ.

      Важно: ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

      По его словам, ОБСЕ доказывает, что способна работать в зонах конфликтов и там, "где больше никто другой не может".

      "Так что кризис в Украине и вокруг Украины остается главным вызовом в Европе, таким важным является уникальный вклад Специальной мониторинговой миссии в уменьшение напряженности и развитии мира, стабильности и безопасности", – подчеркнул он.

      Рама добавил, что роль СММ ОБСЕ в вопросе достижения мира на Донбассе остается чрезвычайно важной. Однако путь к миру является долгим.

      Албанское председательство выполнять свою работу в плане продвижения полной имплементации Минских договоренностей, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и политический процесс в нормандском формате,
      – заявил Рама.

      Албания приняла председательство в ОБСЕ на 2020 год 1 января. Главный ее приоритет – решение украинского кризиса.

      Что известно об ОБСЕ в Украине?Мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе 21 марта 2014 года в связи с военными действиями. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Противостояние Ирана и США: последние новости конфликта
      сегодня
      7774
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Албания ОБСЕ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:12 В центре Киева запретили парковаться на 19 улицах: инфографика
      Анастасія Зазуляк 9
      сегодня , 17:00 У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post
      Світові Медіа 8437
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      250
      сегодня , 15:30 Підводні камені обміну полоненими: топові відео 24 каналу
      Антон Голобородько 96
      сегодня , 15:00 Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"
      Максим Юсін 2367
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук