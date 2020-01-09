Новый глава ОБСЕ первый визит совершит в Украину

Новый председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама обещает осуществить первый визит в должности именно в Украину. Посетить нашу страну он планирует в ближайшие недели. Визит связан с войной на Донбассе.

Об этом Эди Рама заявил во время специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, представляя приоритеты Албанского председательства в 2020 году, передает Укринформ.

Важно: ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

По его словам, ОБСЕ доказывает, что способна работать в зонах конфликтов и там, "где больше никто другой не может".

"Так что кризис в Украине и вокруг Украины остается главным вызовом в Европе, таким важным является уникальный вклад Специальной мониторинговой миссии в уменьшение напряженности и развитии мира, стабильности и безопасности", – подчеркнул он.

Рама добавил, что роль СММ ОБСЕ в вопросе достижения мира на Донбассе остается чрезвычайно важной. Однако путь к миру является долгим.

Албанское председательство выполнять свою работу в плане продвижения полной имплементации Минских договоренностей, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и политический процесс в нормандском формате,

– заявил Рама.

Албания приняла председательство в ОБСЕ на 2020 год 1 января. Главный ее приоритет – решение украинского кризиса.

Что известно об ОБСЕ в Украине?Мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу на Донбассе 21 марта 2014 года в связи с военными действиями. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.