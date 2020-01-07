ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС
Украинская сторона СЦКК заявляет, что Наблюдательная миссия ОБСЕ подает неправдивую информацию в отчетах о том, что якобы украинцы нарушают условия минских договоренностей об отводе вооружения.
Об этом рассказали в пресс-центре Объединенных сил со ссылкой на заявление СЦКК.
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О чем заявили в ОБСЕ
4 и 6 января 2020 года наблюдатели ОБСЕ в отчетах написали, что зафиксировали зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса":
- Вблизи села Подгородное (расположено в 73 километрах к северу от Донецка),
- Вблизи Спорного (96 километров от Донецка),
- Возле Окнина (53 километра от Луганска).
Причем эти "Осы" назвали вооружением, "размещенным за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".
Как реагируют в Украинской стороне СЦКК
"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие минских договоренностей относительно отвода вооружения", – говорят в Украинской стороне СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения).
- Дело в том, что в минских договоренностях говорится об отводе танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (как, например, "Грады") и тактических ракет. А вот про отвод зенитных ракетных комплексов в договоренностях не указано.
"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – подчеркнули в СЦКК.
Что предусматривали минские договоренности по отводу вооружения
Минские договоренности 2015 года предусматривали отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на Донбассе. При этом должны были создать:
- Зону безопасности в 50 километров между сторонами для артиллерийских систем калибром от 100 миллиметров и больше.
- Зону безопасности в 70 километров для реактивных систем залпового огня.
- Зону безопасности в 140 километров для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка".
Линия разграничения и пункты разведение сил и средств / Инфографика 24 канала
Заметим, что 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный на оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (вот они как раз запрещены минскими договоренностями).