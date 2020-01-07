ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

Украинская сторона СЦКК заявляет, что Наблюдательная миссия ОБСЕ подает неправдивую информацию в отчетах о том, что якобы украинцы нарушают условия минских договоренностей об отводе вооружения.

Об этом рассказали в пресс-центре Объединенных сил со ссылкой на заявление СЦКК.

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О чем заявили в ОБСЕ

4 и 6 января 2020 года наблюдатели ОБСЕ в отчетах написали, что зафиксировали зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса":

Вблизи села Подгородное (расположено в 73 километрах к северу от Донецка),

Вблизи Спорного (96 километров от Донецка),

Возле Окнина (53 километра от Луганска).

Причем эти "Осы" назвали вооружением, "размещенным за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения".

Как реагируют в Украинской стороне СЦКК

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие минских договоренностей относительно отвода вооружения", – говорят в Украинской стороне СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения).

Дело в том, что в минских договоренностях говорится об отводе танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (как, например, "Грады") и тактических ракет. А вот про отвод зенитных ракетных комплексов в договоренностях не указано.

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – подчеркнули в СЦКК.

Что предусматривали минские договоренности по отводу вооружения

Минские договоренности 2015 года предусматривали отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на Донбассе. При этом должны были создать:

Зону безопасности в 50 километров между сторонами для артиллерийских систем калибром от 100 миллиметров и больше.

Зону безопасности в 70 километров для реактивных систем залпового огня.

Зону безопасности в 140 километров для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка".



Линия разграничения и пункты разведение сил и средств / Инфографика 24 канала

Заметим, что 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный на оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 миллиметра (вот они как раз запрещены минскими договоренностями).