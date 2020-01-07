ОБСЄ неправдиво пише про порушення Україною мінських домовленостей, – штаб ООС

Українська сторона СЦКК заявляє, що Спостережна місія ОБСЄ подає неправдиву інформацію у звітах, начебто українці порушують умови мінських домовленостей про відведення озброєння.

Про це розповіли у пресцентрі Об'єднаних сил з посиланням на заяву СЦКК.

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Про що заявили в ОБСЄ

4 та 6 січня 2020 року спостерігачі ОБСЄ у звітах написали, що зафіксували зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса":

Поблизу села Підгородне (розташоване за 73 кілометри на північ від Донецька),

Поблизу Спірного (96 кілометрів від Донецька),

Біля Окниного (53 кілометри від Луганська).

Причому ці "Оси" назвали озброєнням, "розміщеним за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння".

Як реагують в Українській стороні СЦКК

"Розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію мінських домовленостей щодо відведення озброєння", - кажуть в Українській стороні СЦКК (Спільний центр контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування).

Річ у тому, що в мінських домовленостях мовиться про відведення танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню (як-от, наприклад, "Гради") та тактичних ракет. А от про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях не зазначено.

"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", – наголосили в СЦКК.

Що передбачали мінські домовленості щодо відведення озброєння

Мінські домовленості 2015 року передбачали відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. При цьому мали створити:

Зону безпеки у 50 кілометрів між сторонами для артилерійських систем калібром від 100 міліметрів і більше.

Зону безпеки у 70 кілометрів для реактивних систем залпового вогню.

Зону безпеки у 140 кілометрів для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка".



Лінія розмежування та пункти розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний на окупованій території спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (от вони якраз заборонені мінськими домовленостями).