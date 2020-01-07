ОБСЄ неправдиво пише про порушення Україною мінських домовленостей, – штаб ООС
Українська сторона СЦКК заявляє, що Спостережна місія ОБСЄ подає неправдиву інформацію у звітах, начебто українці порушують умови мінських домовленостей про відведення озброєння.
Про це розповіли у пресцентрі Об'єднаних сил з посиланням на заяву СЦКК.
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Про що заявили в ОБСЄ
4 та 6 січня 2020 року спостерігачі ОБСЄ у звітах написали, що зафіксували зенітний ракетний комплекс 9К33 "Оса":
- Поблизу села Підгородне (розташоване за 73 кілометри на північ від Донецька),
- Поблизу Спірного (96 кілометрів від Донецька),
- Біля Окниного (53 кілометри від Луганська).
Причому ці "Оси" назвали озброєнням, "розміщеним за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння".
Як реагують в Українській стороні СЦКК
"Розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію мінських домовленостей щодо відведення озброєння", - кажуть в Українській стороні СЦКК (Спільний центр контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування).
- Річ у тому, що в мінських домовленостях мовиться про відведення танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню (як-от, наприклад, "Гради") та тактичних ракет. А от про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях не зазначено.
"Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", – наголосили в СЦКК.
Що передбачали мінські домовленості щодо відведення озброєння
Мінські домовленості 2015 року передбачали відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. При цьому мали створити:
- Зону безпеки у 50 кілометрів між сторонами для артилерійських систем калібром від 100 міліметрів і більше.
- Зону безпеки у 70 кілометрів для реактивних систем залпового вогню.
- Зону безпеки у 140 кілометрів для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка".
Лінія розмежування та пункти розведення сил і засобів / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний на окупованій території спостерігачі ОБСЄ зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" калібру 122 міліметри (от вони якраз заборонені мінськими домовленостями).