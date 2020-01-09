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      Новий глава ОБСЄ перший візит здійснить в Україну

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      Новий глава ОБСЄ Еді Рама приїде в Україну / Фото з Twitter

      Новий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама обіцяє здійснити перший візит на посаді саме до України. Відвідати нашу країну він планує у найближчі тижні. Візит пов'язаний з війною на Донбасі.

      Про це Еді Рама заявив під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні, представляючи пріоритети Албанського головування у 2020 році, передає Укрінформ.

      Важливо: ОБСЄ неправдиво пише про порушення Україною мінських домовленостей, – штаб ООС

      За його словами, ОСБЄ доводить, що здатна працювати у зонах конфліктів і так, "де більше ніхто інший не може".

      "Через те, що криза в Україні і навколо України залишається головним безпековим викликом у Європі, таким важливим є унікальний внесок Спеціальної моніторингової місії у зменшення напруженості і розбудові миру, стабільності й безпеки", – наголосив він.

      Рама додав, що роль СММ ОБСЄ в питанні досягнення миру на Донбасі залишається надзвичайно важливою. Проте шлях до миру є довгим.

      Албанське головування виконуватиме свою роботу в плані просування повної імплементації Мінських домовленостей, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи та політичний процес у нормандському форматі,
      – заявив Рама.

      Албанія перебрала головування в ОБСЄ на 2020 рік 1 січня. Головний її пріоритет – вирішення української кризи.

      Що відомо про ОБСЄ в Україні? Моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Албанія Війна на Донбасі
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