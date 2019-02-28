Новый языковой закон: что предлагают его разработчики

Вопросы использования государственного языка в Украине пока не регулирует ни один закон. Поэтому активисты уже не один месяц призывают депутатов это исправить, ведь рассмотрение соответствующего закона затянулось аж на 2,5 года.

Как было раньше

В феврале 2018 года Конституционный суд отменил так называемый языковой закон "Кивалова-Колесниченко".

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Согласно ему, чиновники имели право общаться и даже вести документацию на русском, если треть населения региона русскоязычная. Украинцы массово протестовали против принятия этого закона еще в 2012 году. А до того времени вообще действовал закон, который принимали еще в УССР.

Что предлагают изменить

Теперь украинские депутаты должны рассмотреть 2,5 тысячи правок к законопроекту. Сам документ внедряет использование украинского языка в публичные сферы жизни. Например, им должны пользоваться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.



"ЯЗЫК" – одиниз предвыборных лозунгов Петра Порошенко

Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения. Кроме этого, обращаться на украинском к посетителям должны и в заведениях питания и магазинах.

Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет,

– отметил языковой активист Максим Кобелев.

В то же время в законопроекте предусмотрели механизмы контроля, чтобы нововведения выполняли. Если языковые права нарушают, можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе. За систематическое нарушение заведения тоже будут штрафовать.



"Оппоблоковцы" убеждены, что языковой закон противоречит Конституции Украины

А вот уголовную ответственность за невыполнение отменили, чтобы нивелировать слухи, которые распространяют пророссийские политики. По той же причине еще в первом чтении отменили и пункт о "языковых инспекторах". А те, кто попытается ввести в государстве многоязычие, могут попасть за решетку на срок до десяти лет.

Разработчики законопроекта подчеркнули, что сферу бытового общения людей законопроект не заденет, а также в стране и дальше будут действовать законы о языках нацменьшинств.