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      Новый языковой закон: что предлагают его разработчики

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      Вопросы использования государственного языка в Украине пока не регулирует ни один закон. Поэтому активисты уже не один месяц призывают депутатов это исправить, ведь рассмотрение соответствующего закона затянулось аж на 2,5 года.

      Как было раньше

      В феврале 2018 года Конституционный суд отменил так называемый языковой закон "Кивалова-Колесниченко".

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      Согласно ему, чиновники имели право общаться и даже вести документацию на русском, если треть населения региона русскоязычная. Украинцы массово протестовали против принятия этого закона еще в 2012 году. А до того времени вообще действовал закон, который принимали еще в УССР.

      Что предлагают изменить

      Теперь украинские депутаты должны рассмотреть 2,5 тысячи правок к законопроекту. Сам документ внедряет использование украинского языка в публичные сферы жизни. Например, им должны пользоваться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.

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      Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальные учения. Кроме этого, обращаться на украинском к посетителям должны и в заведениях питания и магазинах.

      Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет,
      – отметил языковой активист Максим Кобелев.

      В то же время в законопроекте предусмотрели механизмы контроля, чтобы нововведения выполняли. Если языковые права нарушают, можно будет обратиться к языковому уполномоченному или Госпродпотребслужбе. За систематическое нарушение заведения тоже будут штрафовать.

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      А вот уголовную ответственность за невыполнение отменили, чтобы нивелировать слухи, которые распространяют пророссийские политики. По той же причине еще в первом чтении отменили и пункт о "языковых инспекторах". А те, кто попытается ввести в государстве многоязычие, могут попасть за решетку на срок до десяти лет.

      Разработчики законопроекта подчеркнули, что сферу бытового общения людей законопроект не заденет, а также в стране и дальше будут действовать законы о языках нацменьшинств.

      blog_ava
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      28 февраля
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      Автор: Людмила Кушнир, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины языковый вопрос Законодательство Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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