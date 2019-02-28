Как в разных странах борются с иноязычной лексикой: интересные примеры

Поддержка государственного языка – это очень важный процесс для каждого государства. Журналисты 24 канала выяснили, как в разных странах Европы борются с употреблением иноязычных слов.

Чрезвычайно показательным для поддержки государственного языка является опыт Франции. В 1994 году там приняли "Закон об использовании французского языка", запрещающий необоснованное использование иноязычной лексики в публичном и официальном языке.

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За нарушение закона – немалый денежный штраф. Специальные цензоры следят за употреблением языковых заимствований в газетах, журналах, на телевидении и радио. А еще во Франции ежегодно объявляют лауреатов конкурса "Английский впихивач".

Первым его победителем стал гендиректор компании Renault Луи Швейцар – за то, что отчеты о деятельности его компании вели на английском языке. А в 2002 году в черный список попала и компания Dior – за тенденцию давать новой продукции англоязычные названия.



Луи Швейцер

Принятие закона о защите французского языка стимулировало обсуждения аналогичных законопроектов в других странах – Германии, Румынии и Венгрии. В Польше же подобный закон приняли еще в 1999 году.

А вот в Германии на рекламных листовках с чрезмерным использованием англицизмов члены общества "Немецкий язык" ставят штамп "Говорите со мной по-немецки" и возвращают фирме.

Если на витринах магазина присутствует иностранная лексика, активисты вешают на них плакаты с вопросом, нельзя ли сказать это же по-немецки. Кроме того, газета общества в каждом номере печатает перечень фирм, игнорирующих язык страны, в которой работают. Эти списки охотно перепечатывают и другие издания.